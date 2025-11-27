L' Aston Villa vince e va in vetta al girone Tris del Porto di Farioli

Gazzetta.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli inglesi di Emery battono 2-1 lo Young Boys, con la doppietta di Malen. I Dragoes allenati dall'italiano liquidano il Nizza, poker del Lille sulla Dinamo Zagabria. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

l aston villa vince e va in vetta al girone tris del porto di farioli

© Gazzetta.it - L'Aston Villa vince e va in vetta al girone. Tris del Porto di Farioli

Approfondisci con queste news

Premier League: Liverpool in vetta, l'Aston Villa fa fuori anche l'Arsenal e sale a -2 - Liverpool: i Reds colgono l'occasione (sconfiggendo il Palace per 2- Secondo calciomercato.com

Europa League: la situazione. L’Aston Villa in vetta. In sei a punteggio pieno - Raggiungere gli ottavi e regalarsi una favola europea: dopo la conquista della Champions e della Coppa Italia, è questo uno... Da ilrestodelcarlino.it

aston villa vince vettaL’Arsenal consolida la vetta con un poker agli Spurs! Gioia Villa - Nelle partite della domenica della 12^ giornata di Premier League, l’Arsenal scappa via in vetta alla Premier League: i Gunners travolgono il Tottenham 4- Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Aston Villa Vince Vetta