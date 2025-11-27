L' Aston Villa vince e va in vetta al girone Tris del Porto di Farioli

Gli inglesi di Emery battono 2-1 lo Young Boys, con la doppietta di Malen. I Dragoes allenati dall'italiano liquidano il Nizza, poker del Lille sulla Dinamo Zagabria. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - L'Aston Villa vince e va in vetta al girone. Tris del Porto di Farioli

