Tentato furto in via Cairoli Fermato con un coltello

Nel primo pomeriggio di lunedì, un tentativo di furto con scasso in pieno centro a Ravenna è stato interrotto grazie alla prontezza della Polizia Locale e di due cittadini. Gli agenti sono intervenuti rapidamente, fermando un uomo che aveva con sé un coltello. Nessuno è rimasto ferito, e il ladro è stato portato in commissariato per le verifiche del caso.

Nel primo pomeriggio di lunedì un tentativo di furto con scasso è stato sventato in pieno centro a Ravenna grazie all’intervento della Polizia Locale e alla preziosa collaborazione di due cittadini. Erano circa le 13.40 quando una pattuglia dell’Ufficio Pronto Intervento, in transito in via Cairoli, è stata richiamata da un cittadino che si sbracciava per segnalare la presenza di un uomo intento a forzare la porta d’ingresso di un negozio, a pochi metri dal municipio. Gli agenti hanno raggiunto in pochi istanti il civico 11, dove si trova il “Jeans Centre”, in quel momento chiuso. Qui hanno sorpreso il soggetto mentre stava effettivamente cercando di forzare la porta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Tentato furto in via Cairoli. Fermato con un coltello Approfondimenti su Via Cairoli Tentato omicidio col coltello, fermato un 18enne Truffe online, furto e tentato furto aggravato: 5 denunce dei carabinieri I carabinieri di Francavilla Fontana intensificano i controlli contro truffe online, furti e tentativi di furto aggravato. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Via Cairoli Argomenti discussi: Tentato furto con scasso in via Cairoli, arrestato 22enne armato di coltello; Tombino contro le vetrine, due arresti; Tentato furto in via Torriani: arrestato un 24enne algerino dopo la fuga e la colluttazione con la Polizia; Tentato furto in via d’Aquino a Roccasecca: ladri messi in fuga dal sistema di videosorveglianza. Tentato furto con scasso in via Cairoli, arrestato 22enne armato di coltelloIntervento della Polizia Locale: l’uomo era già noto alle forze dell’ordine e destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare ... ravenna24ore.it Tentato furto in via Torriani: arrestato un 24enne algerino dopo la fuga e la colluttazione con la PoliziaLa Polizia di Stato di Como ha arrestato ieri pomeriggio un 24enne algerino senza fissa dimora, con diversi precedenti di polizia, fermato per tentato furto aggravato, resistenza e violenza a Pubblico ... ciaocomo.it Tentato furto nella notte, la solidarietà della sindaca - facebook.com facebook Sventato un tentativo di furto nel centro di Taranto: due uomini arrestati dai Carabinieri della Sezione Radiomobile x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.