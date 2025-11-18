Verona tentato furto di biciclette in pieno centro | il passante vede tutto e lancia l' allarme

Un 26enne marocchino è stato arrestato dalla Polizia a Verona per tentato furto aggravato di biciclette, dopo la segnalazione di un passante. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

