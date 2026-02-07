Tentano furti al supermercato a Bergamo due persone indagate e merce riconsegnata

Mercoledì 4 febbraio, due uomini hanno tentato di svaligiare due supermercati a Bergamo. La Polizia di Stato è intervenuta subito, fermando i sospetti e restituendo la merce ai negozi. Nessuno è rimasto ferito.

GLI INTERVENTI. Volanti della Polizia di Stato in azione mercoledì 4 febbraio in due supermercati cittadini per due tentativi di furto. Doppio intervento delle Volanti della Polizia di Stato nella giornata di mercoledì 4 febbraio in due supermercati di Bergamo, dove sono stati sventati altrettanti tentativi di furto. In entrambi i casi la merce è stata recuperata e riconsegnata ai titolari degli esercizi commerciali. Il primo episodio si è verificato intorno alle 9 del mattino in un supermercato di via San Bernardino. A far scattare l'allarme è stata una segnalazione alla sala operativa, dopo che una donna era stata notata mentre cercava di asportare alcuni prodotti.

