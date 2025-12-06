Rapine spaccio e furti al supermercato | i carabinieri hanno arrestato sei persone tra Esquilino e San Lorenzo

Nel corso di un servizio straordinario di controllo del territorio, i carabinieri della compagnia di piazza Dante hanno arrestato sei persone, denunciate tre e notificato diversi ordini di allontanamento. Ladro violento al supermercatoUn 32enne romeno è stato sorpreso in via dei Liguri dopo che. 🔗 Leggi su Romatoday.it

