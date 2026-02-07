Bergamo tentati furti al supermercato | due indagati

Nella mattinata di mercoledì, due supermercati di Bergamo sono stati teatro di tentativi di furto. La Polizia di Stato è intervenuta in entrambe le occasioni e ha identificato due uomini sospettati di aver cercato di rubare merce dai negozi. Al momento, gli agenti li hanno indagati per tentato furto aggravato.

Nella giornata di mercoledì 4 febbraio, le Volanti della Polizia di Stato sono intervenute in due supermercati di Bergamo per identificare ed indagare due soggetti per tentato furto aggravato. Il primo intervento è avvenuto intorno alle 9, dopo una segnalazione alla Sala Operativa da un supermercato di via San Bernardino, dove una donna era stata notata mentre tentava di asportare alcuni beni. Il tempestivo intervento degli agenti ha consentito di individuare la responsabile, una donna destinataria di foglio di via dal Comune di Bergamo, che è stata indagata per tentato furto e per la violazione della misura di prevenzione.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Approfondimenti su Bergamo Tentati Furti

Bergamo affronta un crescente allarme sicurezza a causa di recenti tentativi di furto e rapina in ville di pregio.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Bergamo Tentati Furti

Argomenti discussi: Via Baioni, tentano furti in serie durante la notte: fermati e denunciati; Bergamo, dopo due tentate rapine in sequenza coppia di ladri finisce nella rete della polizia; Espulsi due cileni: erano stati arrestati dopo un tentativo di furto in villa; Ancora un tentato furto con esplosivo a Catania: preso di mira un negozio di abbigliamento.

Bergamo: furto da 1.200 al supermarket. Arriva la polizia, due ladri scappano e lasciano il palo: presoDoppio intervento della polizia di Stato in due supermercati della città per due tentati furti Doppio intervento delle Volanti della polizia di Stato per tentati furti al supermercato, due indagati. N ... bergamo.corriere.it

Via Baioni, tentano furti in serie durante la notte: fermati e denunciatiHanno tentato di forzare la porta di un esercizio commerciale e minacciato due veterinari al lavoro in una clinica ... bergamonews.it

Tentato furto a Bergamo: l’efficacia del pronto intervento. Nella notte tra il 29 e il 30 gennaio, la Farmacia Visigalli è stata colpita da un tentativo di furto. Grazie alla segnalazione immediata della nostra Centrale Operativa, la pattuglia di Sorveglianza Italiana facebook

Dopo il tentativo a vuoto nel 2023, nuova ricerca del Comune. Il sindaco: «Già qualche interessamento». I primi sei anni senza canone. x.com