Sorpresi ad aprire un portone con il cacciavite per poi entrare a rubare due arresti
Dopo essersi guardati in giro, hanno iniziato ad armeggiare con un cacciavite su un portone di un condominio, per poi intrufolarsi dentro una volta riusciti nell'intento. O meglio, mentre uno ‘lavorava’ al portone, l'altro faceva da palo.Sono poi entrati ad un appartamento al primo piano: da. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Matti per il Cinquino. Ryan Paris · Dolce vita. Compiere 50 anni è come aprire un nuovo capitolo della tua vita: un capitolo ricco di sorprese, emozioni e nuove avventure...dove vuole essere presente anche questa banda di Matti per il Cinquino che ti augura u - facebook.com Vai su Facebook