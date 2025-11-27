Catania tenta di rubare tra le auto in sosta | pluripregiudicato arrestato dalla Polizia grazie all’intervento della vittima

Furti sventati grazie allintervento della vittima. Un pluripregiudicato catanese di 42 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato dopo aver tentato diversi furti tra le auto parcheggiate in corso Italia. L'uomo è stato sorpreso in pieno giorno dal proprietario di una delle vetture, mentre cercava di spaccare il finestrino per rubare oggetti all'interno. Dopo aver osservato la scena, la vittima ha notato che il 42enne stava tentando di danneggiare anche un'altra auto e uno scooter. L'intervento immediato del proprietario, che ha iniziato a urlare chiedendo aiuto, ha attirato l'attenzione di alcuni poliziotti del X Reparto Mobile.

