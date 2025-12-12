Firenze | tenta di rubare la bici a un rider 37enne arrestato

Un uomo di 37 anni è stato arrestato dai carabinieri di Firenze per aver tentato di rubare una bicicletta elettrica a un rider pakistano di 26 anni. L'episodio si è verificato nella città toscana, dove le forze dell'ordine sono intervenute prontamente per fermare il ladro in azione.

Un uomo di 37 anni è stato arrestato dai carabinieri di Firenze per tentato furto di una bicicletta elettrica ai danni di un rider pakistano di 26 anni

