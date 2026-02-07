Tenerife lutto per artista romagnola | Claudia Magnani è morta dopo una caduta in vacanza
La vacanza di Claudia Magnani si è conclusa in tragedia a Tenerife. L’artista romagnola di 67 anni è morta giovedì, tre giorni dopo essere caduta in bagno e finita in coma. La notizia ha sconvolto amici e familiari, che ancora non riescono a credere alla perdita improvvisa.
La vacanza di Claudia Magnani, artista savignanese di 67 anni, si è conclusa tragicamente a Tenerife, dove è deceduta giovedì scorso dopo tre giorni di coma a seguito di una caduta accidentale in bagno. La notizia ha gettato nel lutto le comunità di Capanni, frazione di Savignano sul Rubicone, e di San Mauro Mare, dove Claudia era nata e cresciuta, lasciando un vuoto significativo tra coloro che la conoscevano e apprezzavano per il suo talento artistico e il suo spirito collaborativo. La drammatica vicenda si è svolta durante una vacanza familiare sull’isola spagnola, dove Claudia si trovava con il figlio Luca e la nipote Sophie.🔗 Leggi su Ameve.eu
Approfondimenti su Claudia Magnani
Vacanza tragica a Tenerife. Artista di 67 anni cade in bagno. Muore dopo tre giorni di coma
Una vacanza a Tenerife si è trasformata in tragedia per Claudia Magnani, 67 anni, di Savignano sul Rubicone.
Operaio morto dopo una caduta da un ponteggio a Brancaccio, Villabate proclama lutto cittadino
A Villabate è stato dichiarato lutto cittadino dopo la morte di Alessio La Targia, operario di 40 anni, avvenuta a seguito di una caduta da un ponteggio a Brancaccio.
Ultime notizie su Claudia Magnani
Argomenti discussi: Vacanza tragica a Tenerife. Artista di 67 anni cade in bagno. Muore dopo tre giorni di coma; Savignano sul Rubicone piange la morte a Tenerife dell’artista Claudia Magnani.
Vacanza tragica a Tenerife. Artista di 67 anni cade in bagno. Muore dopo tre giorni di comaClaudia Magnani si trovava sull’isola spagnola insieme al figlio Luca e alla nipotina Sophie. Era nata e cresciuta a San Mauro mare, ma da alcuni anni si era trasferita con la famiglia a Capanni. msn.com
Non solo pioggia, ma una tempesta si è abbattuta su di noi. Voglio pensare che ora ogni arcobaleno sarà opera tua. Abbiamo perso una parte importante, la creativa x eccellenza. Mancherai a tutti noi.... Ciao Claudia................. facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.