Tenerife lutto per artista romagnola | Claudia Magnani è morta dopo una caduta in vacanza

La vacanza di Claudia Magnani, artista savignanese di 67 anni, si è conclusa tragicamente a Tenerife, dove è deceduta giovedì scorso dopo tre giorni di coma a seguito di una caduta accidentale in bagno. La notizia ha gettato nel lutto le comunità di Capanni, frazione di Savignano sul Rubicone, e di San Mauro Mare, dove Claudia era nata e cresciuta, lasciando un vuoto significativo tra coloro che la conoscevano e apprezzavano per il suo talento artistico e il suo spirito collaborativo. La drammatica vicenda si è svolta durante una vacanza familiare sull’isola spagnola, dove Claudia si trovava con il figlio Luca e la nipote Sophie.🔗 Leggi su Ameve.eu

Non solo pioggia, ma una tempesta si è abbattuta su di noi. Voglio pensare che ora ogni arcobaleno sarà opera tua. Abbiamo perso una parte importante, la creativa x eccellenza. Mancherai a tutti noi.... Ciao Claudia................. facebook