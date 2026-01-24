Operaio morto dopo una caduta da un ponteggio a Brancaccio Villabate proclama lutto cittadino

A Villabate è stato dichiarato lutto cittadino dopo la morte di Alessio La Targia, operario di 40 anni, avvenuta a seguito di una caduta da un ponteggio a Brancaccio. La tragedia ha colpito la comunità, che si stringe nel dolore per questa perdita. La notizia sottolinea l’importanza delle misure di sicurezza sul lavoro e la sensibilità verso le vittime di incidenti industriali.

Lutto cittadino a Villabate per la tragica scomparsa di Alessio La Targia, l'operaio morto a soli quarant'anni mentre stava lavorando all'interno di un capannone industriale a Brancaccio. L'uomo è stato trovato senza vita dai colleghi, riverso a terra ai piedi di un ponteggio montato nel.🔗 Leggi su Palermotoday.it

Incidente sul lavoro a Brancaccio, operaio cade da un ponteggio e muoreUn incidente sul lavoro si è verificato a Brancaccio, dove un operaio è deceduto dopo essere caduto da un ponteggio.

Operaio morto schiacciato da un macchinario, Artena e Colleferro proclamano il lutto cittadinoA Artena e Colleferro è stato proclamato il lutto cittadino in seguito alla tragica morte di Erri Talone, operaio rimasto vittima di un incidente sul lavoro martedì 13 gennaio.

Morto sul lavoro a Livorno: operaio cinquantenne rimane schiacciato sotto una gruLa tragedia in un'azienda nel quartiere Shangai. Il macchinario potrebbe aver ceduto. L'operaio è morto sul colpo ... corrierefiorentino.corriere.it

Operaio morto schiacciato da una gru, il cordoglio di autorità e forze politicheA seguito dell ‘incidente mortale avvenuto questa mattina in un cantiere a Livorno situato nel quartiere di Shangai dove ha perso la vita un operaio 50enne rimasto schiacciato da una gru, riportiamo i ... livornopress.it

TELE ONE. . : : Operaio morto sul lavoro a Palermo, dura presa di posizione della Fillea Cgil. Il segretario generale Piero Ceraulo denuncia condizioni di lavoro insosten - facebook.com facebook

Ancora vittime sul lavoro. Un operaio è morto ad Avezzano. Un altro a Livorno, schiacciato da un macchinario in un cantiere x.com