Tempesta d’amore anticipazioni settimanali dal 9 al 13 febbraio 2026 | Yvonne caccia Erik e si vendica su Nicole

Questa settimana, a Tempesta d’Amore, Yvonne reagisce in modo drastico e caccia Erik di casa. La donna si vendica poi su Nicole, scatenando una serie di tensioni tra i personaggi. I fan devono prepararsi a una sequenza di colpi di scena che cambieranno le dinamiche della soap durante i prossimi giorni.

Nuovi colpi di scena attendono i fans di Tempesta d’Amore. La serie tv tedesca in onda nella fascia mattutina di Rete 4 promette una settimana ricca di suspence. Scopriamo insieme cosa accadrà negli episodi Sturm der Liebe in onda dal 9 al 13 febbraio. Tempesta d’amore, anticipazioni al 13 febbraio. Yvonne è sconvolta dopo aver scoperto il tradimento di Erik. Incapace di accettare l’infedeltà del marito, lo caccia di casa. Vogt tenta in ogni modo di ottenere il perdono della moglie, arrivando a dichiararsi pronto a tutto pur di ottenerlo. A quel punto Yvonne prende una decisione. Consapevole che la responsabilità di quel tradimento pesa in parte uguale anche su Nicole, decide di vendicarsi rovinando una sua esibizione canora. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

Yvonne scopre il tradimento di Erik e non ci pensa due volte.

La soap tedesca torna con una settimana ricca di colpi di scena.

