Tempesta d’amore anticipazioni settimanali dal 2 al 6 febbraio 2026 | Erik confessa a Michael di aver baciato Nicole

La soap tedesca torna con una settimana ricca di colpi di scena. Erik confessa a Michael di aver baciato Nicole, aprendo nuove tensioni tra i personaggi. Intanto, i fans si preparano a seguire con attenzione gli sviluppi della trama, che promettono di tenere tutti con il fiato sospeso.

Nuovi colpi di scena attendono i fans di Tempesta d’Amore. La serie tv tedesca in onda nella fascia mattutina di Rete 4 promette una settimana ricca di suspence. Scopriamo insieme cosa accadrà negli episodi Sturm der Liebe in onda dal 2 al 6 febbraio. Tempesta d’amore, anticipazioni al 6 febbraio. Per un fraintendimento, Erik finisce per confessare a Michael di aver baciato Nicole. Il medico tuttavia, decide di non parlarne con la compagna, sperando che sia lei a decidere di confessargli tutto spontaneamente. Nel frattempo Vogt è convinto che Yvonne sia già a conoscenza di quanto accaduto. Alla fine tuttavia, Michael e Nicole riescono a riconcicliarsi, e il medico decide di parlarle finalmente anche della sua malattia. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

