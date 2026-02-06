Tempesta d’amore anticipazioni al 13 febbraio | Yvonne caccia Erik

Yvonne scopre il tradimento di Erik e non ci pensa due volte. La donna lo affronta duramente e gli ordina di andarsene di casa. La brusca reazione di Yvonne cambia le sorti della coppia e lascia tutti i personaggi coinvolti senza parole.

Tempesta d'amore, anticipazioni dal 9 al 13 febbraio. Sconvolta dalla scoperta del tradimento di Erik, Yvonne caccia il marito di casa. Dopo aver salvato la vita a Vincent, Maxi si rende conto di quanto le mancherà il lavoro di medico. Katja e Werner provano a farle coraggio. Markus si scusa con Greta e lei accetta di rispettare il periodo di preavviso, tornando così in cucina. Erik dimostra ad Yvonne di essere pronto a tutto pur di ottenere il suo perdono.

