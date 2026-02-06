Tempesta d’amore anticipazioni al 13 febbraio | Yvonne caccia Erik

Yvonne scopre il tradimento di Erik e non ci pensa due volte. La donna lo affronta duramente e gli ordina di andarsene di casa. La brusca reazione di Yvonne cambia le sorti della coppia e lascia tutti i personaggi coinvolti senza parole.

Tempesta d'amore, anticipazioni dal 9 al 13 febbraio. Sconvolta dalla scoperta del tradimento di Erik, Yvonne caccia il marito di casa. Sconvolta dalla scoperta del tradimento di Erik, Yvonne caccia il marito di casa. Dopo aver salvato la vita a Vincent, Maxi si rende conto di quanto le mancherà il lavoro di medico. Katja e Werner provano a farle coraggio, continuano le anticipazioni di Tempesta d'amore. Markus si scusa con Greta e lei accetta di rispettare il periodo di preavviso, tornando così in cucina. Erik dimostra ad Yvonne di essere pronto a tutto pur di ottenere il suo perdono. 🔗 Leggi su 2anews.it

