Alta Irpinia sequestrate 400 tonnellate di farine animali prive di tracciabilità

Nell'Alta Irpinia, i Carabinieri Forestali e l'ASL di Avellino hanno sequestrato 400 tonnellate di farine animali prive di tracciabilità. L'operazione ha evidenziato irregolarità nella filiera di distribuzione, garantendo l'intervento sanitario e la tutela della sicurezza alimentare. Questa azione evidenzia l'importanza di controlli efficaci per prevenire rischi legati alla provenienza e alla qualità dei prodotti destinati al consumo.

L'intervento dei Carabinieri Forestali e dell'ASL di Avellino ha portato al sequestro sanitario di farine prive di tracciabilità destinate alla distribuzione.

Nel corso di un'operazione di controllo nell'Alta Irpinia, i Carabinieri del Nucleo Forestale di Castel Baronia e dell’Arma territoriale hanno sequestrato circa 400 tonnellate di farina privi di tracciabilità. L’intervento rientra in attività di prevenzione e repressione dei reati nel settore agroalimentare, garantendo il rispetto delle normative di sicurezza e qualità. L’operazione sottolinea l’importanza di controlli mirati per tutelare i consumatori e il comparto alimentare.

