Ampliamento del porto di Salerno | Ministero esige approfondimenti sul nuovo piano regolatore e sull' ampliamento verso Vietri

Salernotoday.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Emergono dubbi da parte del Ministero dell’Ambiente sullampliamento del porto di Salerno e la realizzazione dei nuovi interventi sul territorio: lungo l’elenco delle prescrizioni e delle osservazioni formulate dalla Commissione tecnica di verifica dell’Impatto ambientale del Ministero. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

