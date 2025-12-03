Ampliamento del porto di Salerno | Ministero esige approfondimenti sul nuovo piano regolatore e sull' ampliamento verso Vietri
Emergono dubbi da parte del Ministero dell’Ambiente sull’ampliamento del porto di Salerno e la realizzazione dei nuovi interventi sul territorio: lungo l’elenco delle prescrizioni e delle osservazioni formulate dalla Commissione tecnica di verifica dell’Impatto ambientale del Ministero. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Ampliamento del porto di Salerno: Ministero esige approfondimenti sul nuovo piano regolatore e sull'ampliamento verso Vietri - Sotto i riflettori, in particolare, il nuovo piano regolatore portuale, nonchè l'allargamento verso Vietri con la cancellazione della spiaggia libera di via Ligea
Porto di Salerno, ostacoli per il nuovo progetto: la lunga lista di prescrizioni del Ministero - Sotto la lente rischio idrogeologico, impatto ambientale e incongruenze sui dati di traffico
