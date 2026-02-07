Tamberi alla Cerimonia di Apertura | Che emozioni l' inno e il tram vinceremo tante medaglie

Tamberi ha aperto la cerimonia di apertura a San Siro, emozionato e sorridente. Ha detto che ascoltare l’inno e vedere il tram è stato speciale, e ha promesso molte medaglie per l’Italia. Tra i momenti più toccanti, il portabandiera ha ricordato Mattarella e Valentino, due figure diverse ma entrambe incredibilmente significative. La serata si è conclusa con entusiasmo, con la squadra pronta a gareggiare.

Tra i tanti spettatori d'eccezione che ieri sera hanno assistito alla cerimonia d'apertura allo stadio di San Siro non poteva certo mancare lui, uno dei simboli dello sport italiano, uno dei personaggi che più ha impresso il proprio nome nella storia olimpica. Chi si dimentica il nostro giorno dei giorni, quel 1° agosto 2021 nello stadio di Tokyo, e il suo abbraccio a Marcell Jacobs, che lo aveva appena raggiunto nell'empireo vincendo l'oro nei 100, tredici minuti dopo il suo trionfo nella finale del salto in alto? Gimbo Tamberi stavolta era spettatore e non più protagonista, come due anni fa a Parigi quando attraversò la Senna su un battello, bandiera tricolore in mano, a braccetto con la schermitrice Arianna Errigo, alla testa della spedizione azzurra.

