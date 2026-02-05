Olimpiadi la denuncia di Ghali sui social | Non potrò cantare l’inno d’Italia alla cerimonia di apertura

Ghali denuncia sui social di non poter cantare l’inno d’Italia alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi. Il rapper spiega di aver capito quando la sua voce viene accettata o meno, e di aver ricevuto segnali che non potrà partecipare alla cerimonia ufficiale. La sua frase lascia intendere che ci siano motivi legati alla sua presenza pubblica e alle scelte degli organizzatori.

“Lo so. So quando una voce viene accettata. So quando viene corretta. So quando diventa di troppo. So perché vogliono uno come me. So anche perché non mi vorrebbero. So perché mi hanno invitato. So anche perché non ho più potuto cantare l’inno d’Italia. So perché mi hanno proposto di recitare una poesia sulla pace. So che poteva contenere più di una lingua. So che una lingua, quella araba, all’ultimo era di troppo. So che un mio pensiero non può essere espresso. So anche che un mio silenzio fa rumore. So che è tutto un Gran Teatro”. Lo scrive Ghali in un post su Instagram pubblicato in tre lingue – italiano, inglese e arabo – a proposito delle polemiche sulla sua partecipazione alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, in programma venerdì a San Siro, dove si esibirà con Mariah Carey, Laura Pausini e Andrea Bocelli. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Prima dell'inaugurazione delle Olimpiadi di Milano, Ghali ha deciso di parlare sui social.

Durante la cerimonia di apertura, Ghali ha deciso di non cantare l’inno nazionale.

Olimpiadi, Ghali denuncia: “Alla cerimonia non potrò cantare l’inno”

