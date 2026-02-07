Valentino Rossi alla cerimonia di Apertura | guida un tram milanese con Mattarella verso San Siro

Valentino Rossi ha preso parte alla cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Inaspettatamente, ha guidato un tram milanese insieme al presidente Mattarella, portando gli ospiti verso lo stadio di San Siro. La sua presenza ha attirato l’attenzione di tutti, tra applausi e fotografie. Un gesto che ha unito sport e città in un momento di festa.

Valentino Rossi protagonista a sorpresa della Cerimonia di Apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. L'icona del motociclismo italiano ha guidato un tram storico milanese con a bordo il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, accompagnandolo simbolicamente allo stadio di San Siro, cuore dell'evento inaugurale. La scena, girata in precedenza e trasmessa nel corso della Cerimonia, ha aperto uno dei momenti più suggestivi della serata, andando in onda poco prima della dichiarazione ufficiale di apertura dei Giochi da parte del Capo dello Stato. Un passaggio carico di significato, che ha unito sport, istituzioni e identità urbana, celebrando Milano attraverso uno dei suoi simboli più riconoscibili.

