Il microbioma intestinale influisce sulle risposte biologiche al invecchiamento aprendo nuove strade per la longevità

2 feb 2026

Questa scoperta apre nuove speranze: il microbioma intestinale potrebbe diventare il segreto per invecchiare meglio. Ricercatori italiani studiano come sfruttarlo per migliorare le risposte biologiche all’età avanzata. È una strada diversa rispetto alle terapie tradizionali, che mira a usare i batteri nell’intestino come alleati per vivere più a lungo.

Un nuovo approccio all’invecchiamento, che non agisce direttamente sulle cellule umane ma sfrutta il microbioma intestinale come alleato biologico, potrebbe segnare una svolta nella ricerca sulla longevità. Lo studio, condotto dal laboratorio di Meng Wang al Janelia Research Campus, ha dimostrato che molecole come la cefaloridina, a dosi molto basse, possono stimolare i batteri intestinali a produrre acido colanico, un composto naturale con proprietà anti-età già osservate in modelli animali. Il risultato non è l’effetto diretto del farmaco, ma la modulazione del microbiota per farlo funzionare come una biofabbrica interna. 🔗 Leggi su Ameve.eu

