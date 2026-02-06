Tac da oltre un milione acquistata e mai utilizzata al Civico La Vardera | Agghiacciante

Un esame TAC dal valore di oltre un milione e 300 mila euro è rimasto inutilizzato all’ospedale Civico per più di un anno. Durante una visita ispettiva, il deputato regionale e leader di Controcorrente, Ismaele La Vardera, ha osservato l’assenza di utilizzo e ha definito la situazione “agghiacciante”. La scoperta ha suscitato sorpresa e domande sulla gestione delle attrezzature sanitarie nella struttura.

Una Tac da circa 1 milione e 300 mila euro ma ferma da un anno e mai utilizzata. E dopo una visita ispettiva all'ospedale Civico il deputato regionale e leader di Controcorrente, Ismaele La Vardera non nasconde il suo stupore. “Sono andato a verificare con i miei occhi perché quando è arrivata.🔗 Leggi su Palermotoday.it Approfondimenti su Civico ospedale In 26 dicono sì a un milione per Comuni inesistenti: norma “fake” di La Vardera viene... approvata all’Ars All’Ars, 26 dei 60 parlamentari hanno approvato un emendamento contenente una norma considerata “fake” proposta dal deputato Ismaele La Vardera. Il potabilizzatore al sicuro. Lavori da oltre un milione A Conselice sono in corso interventi di protezione idraulica nell’area del potabilizzatore, con lavori iniziati da oltre un milione di euro. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Civico ospedale Argomenti discussi: Civico, Tac nuova e abbandonata: manca il personale specializzato; Si sottopone a una Tac, poi si accascia e muore. Ci sarà l’autopsia. La tragedia nel giorno del compleanno; Sanità, dalla Tac alla mammografia: investimenti per 103 milioni nel Lazio; Dal Piovese all’Usl per protestare: Dateci un’altra Tac in ospedale. Tac da oltre un milione acquistata e mai utilizzata al Civico, La Vardera: AgghiaccianteIspezione in ospedale del leader di Controcorrente che presenterà un'interrogazione all'assessore Faraoni: Quando si tratta di salute delle persone non si può aspettare ... palermotoday.it Pronto soccorso dell’Ospedale Civico, tac da oltre un milione di euro mai utilizzata: il Codacons chiede l’invio degli ispettoriAlla luce di quanto emerso a seguito dell’intervento e della visita ispettiva senza preavviso effettuata dal deputato regionale Ismaele La Vardera presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale Civico, il Co ... ilfattonisseno.it Pronto soccorso dell'Ospedale Civico, tac da oltre un milione di euro mai utilizzata: il Codacons chiede l'invio degli ispettori. facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.