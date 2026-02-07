Svelata la scenografia del Festival di Sanremo l’architetto | Annulliamo la distanza tra gli artisti e il pubblico – La foto

Tra poche settimane il sipario si alza su Sanremo. Gli organizzatori hanno svelato la scenografia, promettendo di avvicinare ancora di più il pubblico agli artisti. L’evento si terrà dal 24 febbraio, con 30 big in gara e i co-conduttori già annunciati: Laura Pausini, Can Yaman, Pucci e Lillo.

Tra poche settimane si aprirà il sipario sul Festival di Sanremo, al via dal 24 febbraio. Sono già stati annunciati i 30 big in gara, così come i co-conduttori, Laura Pausini, Can Yaman, Pucci e Lillo. E ora è stata svelata anche la scenografia. La Rai ha infatti reso noto il progetto del palco del Teatro Ariston. Anche per la 76esima edizione della kermesse la firma è sempre la stessa: Riccardo Bocchini, incaricato di dare una forma visiva a un Festival che intende raccontare la musica non solo attraverso le canzoni, ma anche mediante il linguaggio dello spazio e del design. «Annulliamo la distanza tra chi canta e chi ascolta», dichiara l’architetto.🔗 Leggi su Open.online

Questa mattina è stata diffusa la prima immagine della scenografia del Festival di Sanremo 2026, che si terrà dal 24 febbraio.

La nuova scenografia di Sanremo 2026 fa discutere.

