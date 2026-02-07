Svelata la scenografia del Festival di Sanremo 2026 firmata da Riccardo Bocchini | Annulliamo la distanza la distanza tra chi esegue e chi ascolta – LA FOTO

Questa mattina è stata diffusa la prima immagine della scenografia del Festival di Sanremo 2026, che si terrà dal 24 febbraio. L’architetto Riccardo Bocchini ha presentato il modello che darà vita alla scena. La sua idea è di eliminare la distanza tra chi si esibisce e il pubblico, creando un feeling più immediato e coinvolgente.

È stata resa nota la fotografia del modello della nuova scenografia del prossimo Festival di Sanremo 2026, al via dal 24 febbraio firmata dall’architetto Riccardo Bocchini. “La scenografia di quest’anno è tesa a sottolineare non solo la forma della struttura, – ha affermato Bocchini – ma un’audace rottura degli schemi geometrici tradizionali, un connubio tra Asimmetria e Magia Musicale. Una scenografia dove l’asimmetria delle linee, diventa il linguaggio privilegiato per raccontare l’espansione dello spazio”. E ancora: “Lontana dalla rigidità dei canoni classici, la scena giocherà su volumi sbilanciati e linee che fuggiranno verso direzioni inaspettate mantenendo un’armonia di linguaggio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Svelata la scenografia del Festival di Sanremo 2026 firmata da Riccardo Bocchini: “Annulliamo la distanza la distanza tra chi esegue e chi ascolta” – LA FOTO Approfondimenti su Sanremo Festival SANREMO 2026: LA PRIMA FOTO DELLA SCENOGRAFIA LASCIA A BOCCA APERTA La Rai ha mostrato la prima foto della scenografia di Sanremo 2026. Sondaggi politici 2026, chi inizia meglio l’anno tra i partiti: FdI al 31%, Pd segue a distanza I sondaggi politici del 2026 mostrano un avvio stabile per i principali partiti italiani. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Sanremo Festival Svelata la scenografia del Festival di Sanremo 2026 firmata da Riccardo Bocchini: Annulliamo la distanza la distanza tra chi esegue e chi ascolta – LA FOTOUna struttura asimmetrica che rompe gli schemi tradizionali: il progetto dell'architetto avvicinerà artisti e pubblico ... ilfattoquotidiano.it Sanremo 2026, ecco la scenografia del Festival: «Un imponente sipario motorizzato di ledwall»Sanremo 2026, la Rai pubblica sul suo sito la prima foto della scenografia del Festival che sarà condotto da Carlo Conti. Così l’architetto Riccardo Bocchini racconta ... ilmattino.it Sanremo 2026 prende forma: iniziati i lavori all’Ariston per la scenografia firmata da Riccardo Bocchini. Carlo Conti punta su un effetto “wow”. #Sanremo2026 #Ariston #RiccardoBocchini #CarloConti facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.