Superstrada di San Marino variante Ss16 e Nuova Marecchiese Gnassi | Basta proclami e annunci Anas e Ministero diano fatti

La superstrada di San Marino, tra la variante Ss16 e la Nuova Marecchiese, torna al centro delle polemiche. Il sindaco Gnassi chiede a Anas e al Ministero delle Infrastrutture di passare dai proclami ai fatti concreti. Basta annunci, dice, serve subito un intervento reale per sbloccare le opere che aspettano da tempo. I cittadini aspettano risposte chiare, non più parole vuote.

“Per questi tre interventi strategici, ad Anas e Ministro delle Infrastrutture bisognerebbe dire “fatti e opere, non chiacchiere e proclami”. Da un lato Anas che appare e scompare, da un altro un Ministro che si occupa solo di Vannacci e proclami sui Maranza. Da un altro ancora consiglieri.🔗 Leggi su Riminitoday.it

La nuova superstrada per San Marino presenta un incremento dei costi, attualmente stimati a 25 milioni di euro.

Il sindaco di Rimini, Sadegholvaad, in qualità di presidente della Provincia, ha richiesto un incontro con Anas per discutere dello stato del progetto della nuova Marecchiese.

