Nuova superstrada per San Marino Costi in crescita | servono 25 milioni

La nuova superstrada per San Marino presenta un incremento dei costi, attualmente stimati a 25 milioni di euro. Il progetto, volto a migliorare la sicurezza della strada consolare che collega al territorio, è al centro di un dibattito da diversi anni. La definizione dei costi e delle modalità di realizzazione rappresenta un passaggio importante per il futuro delle infrastrutture nella zona.

Crescono i costi della nuova superstrada per San Marino, arrivati a 25 milioni di euro. Da anni si dibatte sul progetto di messa in sicurezza della consolare che porta al Titano. Un'opera a carico dello Stato italiano, ovvero Anas. Il 23 gennaio il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha convocato una riunione tecnica in videoconferenza dedicata al progetto. All'incontro sono invitati tutti i referenti istituzionali coinvolti, tra cui i Comuni di Rimini e Coriano, la Regione Emilia-Romagna, la Repubblica di San Marino e Anas. L'incontro servirà a illustrare il nuovo quadro progettuale aggiornato dopo il recepimento delle osservazioni presentate dagli enti, tra cui anche il Comune riminese.

Superstrada, si entra in una fase cruciale - Il progetto è stato presentato nel 2023 e ora si è pronti ad entrare in una fase chiave del percorso di riqualificazione della Superstrada Rimini- ilrestodelcarlino.it

