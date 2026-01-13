Cancelo Barcellona ufficiale il ritorno in blaugrana! Ecco quanto pagherà il club catalano e come è strutturato il prestito

Da calcionews24.com 13 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Barcellona ha ufficializzato il ritorno di João Cancelo, con dettagli su costi e modalità del trasferimento. L’accordo prevede un prestito strutturato con opzioni e clausole specifiche, mentre il club catalano ha comunicato le condizioni economiche e i termini dell’intesa con l’Al Hilal. Un’operazione che si inserisce nel mercato in modo strategico, mantenendo trasparenza sui dettagli finanziari e tecnici.

Cancelo Barcellona, arriva l’annuncio ufficiale, svelati costi, formula e retroscena dell’intesa con l’Al Hilal. I dettagli Il Barcellona ha ufficializzato il ritorno di Joao Cancelo, arrivato in prestito dall’Al Hilal dopo un anno e mezzo lontano dalla Catalogna. Per il terzino portoghese si tratta di un nuovo capitolo in blaugrana, club con cui aveva mantenuto . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

cancelo barcellona ufficiale il ritorno in blaugrana ecco quanto pagher224 il club catalano e come 232 strutturato il prestito

© Calcionews24.com - Cancelo Barcellona, ufficiale il ritorno in blaugrana! Ecco quanto pagherà il club catalano e come è strutturato il prestito

Leggi anche: Calciomercato Inter, il Barcellona tenta il sorpasso: offerta ufficiale per Cancelo! Ecco tutti i dettagli

Leggi anche: Mercato Inter, è beffa. Cancelo torna al Barcellona: «Ha voluto solo i blaugrana»

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Cancelo torna al Barcellona, accordo raggiunto con l'Al-Hilal; Cancelo all'Inter sfuma: accordo tra Barcellona e Al-Hilal, niente ritorno a Milano; Inter, Cancelo si allontana: il Barça ora vuole il portoghese. E fa il primo passo ufficiale; Cancelo snobba l'Inter e va al Barcellona: per i blaugrana accetta un drastico taglio di stipendio.

cancelo barcellona ufficiale ritornoCancelo Barcellona, arriva l’annuncio ufficiale, svelati costi, formula e retroscena dell’intesa con l’Al Hilal. I dettagli - Cancelo Barcellona, arriva l’annuncio ufficiale, svelati costi, formula e retroscena dell’intesa con l’Al Hilal. calcionews24.com

cancelo barcellona ufficiale ritornoUfficiale, Joao Cancelo al Barcellona dall'Al Hilal - Il terzino portoghese Joao Cancelo tornerà al Barcellona, al quale è stato prestato fino al termine della stagione dalla squadra saudita dell'Al Hilal, come annunciato dal club catalano ufficializzand ... sport.quotidiano.net

cancelo barcellona ufficiale ritornoBarcellona, slittano le visite mediche di Cancelo. Ma l'operazione non è a rischio - Il Barcellona lavora agli ultimi dettagli per il ritorno di Joao Cancelo. tuttomercatoweb.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.