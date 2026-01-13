Cancelo Barcellona ufficiale il ritorno in blaugrana! Ecco quanto pagherà il club catalano e come è strutturato il prestito

Il Barcellona ha ufficializzato il ritorno di João Cancelo, con dettagli su costi e modalità del trasferimento. L’accordo prevede un prestito strutturato con opzioni e clausole specifiche, mentre il club catalano ha comunicato le condizioni economiche e i termini dell’intesa con l’Al Hilal. Un’operazione che si inserisce nel mercato in modo strategico, mantenendo trasparenza sui dettagli finanziari e tecnici.

Cancelo Barcellona, arriva l'annuncio ufficiale, svelati costi, formula e retroscena dell'intesa con l'Al Hilal. I dettagli Il Barcellona ha ufficializzato il ritorno di Joao Cancelo, arrivato in prestito dall'Al Hilal dopo un anno e mezzo lontano dalla Catalogna. Per il terzino portoghese si tratta di un nuovo capitolo in blaugrana, club con cui aveva mantenuto .

