Barcellona abbandona ufficialmente la Superlega | il comunicato che segna l' addio

Barcellona ha deciso di lasciare ufficialmente la Superlega europea. La società ha pubblicato un comunicato in cui annuncia di aver abbandonato il progetto, chiudendo così una pagina controversa del calcio internazionale. La decisione arriva dopo settimane di tensioni e proteste tra i tifosi e le istituzioni calcistiche, e segna un cambio di rotta per uno dei club più importanti del continente.

Barcellona ha ufficializzato l'uscita dalla Superlega europea, segnando una svolta rilevante nelle dinamiche internazionali del calcio. La decisione, comunicata tramite nota ufficiale del club, definisce una nuova rotta nelle relazioni sportive e nel posizionamento internazionale della squadra. Nel comunicato diffuso sui canali ufficiali, la società catalana informa di aver notificato formalmente in data odierna la propria uscita dal progetto della Superlega europea alle entità interessate, sciogliendo ogni vincolo con la società veicolo incaricata di gestire la competizione. L'atto viene presentato come definitivo e privo di margini interpretativi, segnando una chiusura netta rispetto al percorso intrapreso.

