Superbike nuovo accordo con WorldSBK | il Mondiale su Sky per altri 2 anni

L’emozione della WorldSBK restano su Sky. Il Superbike FIM Motul World Championship resta all’emittente anche per i prossimi 2 anni. Sono stati acquisiti, infatti, i diritti di trasmissione per le classi WorldSBK, WorldSPB e WorldSSP fino alla fine della stagione 2027. Ciò vuol dire che tutte le gare saranno visibili in esclusiva su Sky e NOW, oltre che in chiaro su TV8. Oltre agli uomini sarà in diretta, sui canali Sky Sport, anche il campionato femminile WorldWCR. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface.🔗 Leggi su Sportface.it

Sky ha annunciato che trasmetterà la Superbike anche fino al 2027.

Sky e WorldSBK hanno rinnovato l’accordo: il campionato mondiale di Superbike continuerà a essere trasmesso su Sky fino al 2027.

Nuovo accordo tra Sky e WorldSBK: il Superbike FIM Motul World Championship resta nella casa dello sport per i prossimi 2 anniSky acquisisce in esclusiva i diritti di trasmissione di SBK, SPB e SSP fino alla stagione 2027 compresa. Tutte le gare anche in chiaro su TV8

