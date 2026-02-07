Superbike nuovo accordo con WorldSBK | il Mondiale su Sky per altri 2 anni
Sky conferma la trasmissione del Mondiale per altri due anni. L’accordo tra il campionato e l’emittente è stato firmato, così gli appassionati potranno continuare a seguire le gare senza interruzioni. La passione per la Superbike resta viva su Sky, che continuerà a trasmettere le corse nei prossimi due anni.
L’emozione della WorldSBK restano su Sky. Il Superbike FIM Motul World Championship resta all’emittente anche per i prossimi 2 anni. Sono stati acquisiti, infatti, i diritti di trasmissione per le classi WorldSBK, WorldSPB e WorldSSP fino alla fine della stagione 2027. Ciò vuol dire che tutte le gare saranno visibili in esclusiva su Sky e NOW, oltre che in chiaro su TV8. Oltre agli uomini sarà in diretta, sui canali Sky Sport, anche il campionato femminile WorldWCR. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface.🔗 Leggi su Sportface.it
