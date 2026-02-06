Sky ha annunciato che trasmetterà la Superbike anche fino al 2027. L’accordo tra Sky e WorldSBK permette agli appassionati italiani di seguire le gare per altri due anni. La stagione 2024 si prepara a portare tante emozioni, con il mondiale femminile che si affianca alle prove maschili. Gli appassionati possono quindi continuare a sognare in grande, davanti alla tv di casa.

Sky ha appena siglato un nuovo accordo con WorldSBK che garantirà agli appassionati italiani altri due anni di emozioni superbike. Il Superbike FIM Motul World Championship rimarrà nella Casa dello Sport fino alla stagione 2027, confermando la partnership tra l’emittente televisiva e il campionato mondiale delle derivate di serie. Una notizia che arriva dopo il recente rinnovo per i campionati MotoGP, sottolineando l’importanza strategica del motorsport per Sky. I dettagli dell’accordo biennale. L’intesa appena raggiunta copre tutte le principali categorie del campionato mondiale: WorldSBK, WorldSPB e WorldSSP fino alla stagione 2027 compresa. 🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - Dove vedere la Superbike? Ufficiale, la WorldSBK su Sky fino al 2027 con il nuovo Mondiale Femminile

Approfondimenti su Sky WorldSBK

Sky e WorldSBK hanno rinnovato l’accordo: il campionato mondiale di Superbike continuerà a essere trasmesso su Sky fino al 2027.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Sky WorldSBK

Argomenti discussi: SBK, Bulega tuona dopo dei test quasi inutili: Spendiamo tanti soldi per niente; SBK, Lecuona: Non c'è paragone: Ducati non ha nulla a che vedere con Honda; Superbike 2026: presentazione BbKRT (Bimota) in un'esclusiva proiezione cinematografica; Sport in tv oggi (giovedì 29 gennaio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming.

SBK, Tutto tace o quasi: manca meno di un mese, dove vedremo la Superbike?SBK: Sky e Dorna Sports sono vicine all'accordo per il rinnovo dei diritti tv delle derivate di serie, il cui contratto dovrebbe essere prolungato fino al 2027 ... gpone.com

Josie Knight Il quartetto femminile britannico ha battuto il record mondiale due volte a Konya facebook