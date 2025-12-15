Suo nipote ha tanti debiti | anziana truffata da un finto direttore di banca

Una donna di 68 anni è stata vittima di una truffa orchestrata da due falsi funzionari di banca, che le hanno sottratto 12 mila euro in denaro e gioielli. L'episodio si è verificato sabato 13 dicembre e ha coinvolto un finto direttore di banca, sfruttando la fiducia e la vulnerabilità della vittima.

Una donna di 68 anni derubata di soldi e gioielli con un bottino finale di 12mila euro. Una truffa del "finto direttore di banca" messa in atto da due soggetti, che è andata in scena sabato 13 dicembre. Due gli uomini - di 27 e 21 anni, originari delle province di Napoli e Caserta - sono stati.

