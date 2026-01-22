Due uomini di Napoli sono stati arrestati ad Arezzo per aver truffato un’anziana donna, costringendola a pagare multe o rischiare il carcere per il suo nipote. L’intervento della Polizia ha portato alla loro cattura, evidenziando l’importanza di tutela e sicurezza per le persone più vulnerabili. Un episodio che sottolinea la necessità di attenzione e prevenzione contro le truffe ai danni degli anziani.

Arezzo, 22 gennaio 2026 – La Polizia di Stato di Arezzo, ieri, ha proceduto all’arresto di due soggetti provenienti dalla provincia d i Napoli gravemente indiziati del reato di truffa commessa ai danni di una donna anziana in stato di minorata difesa. In particolare, verso le ore 12.30 del mattino, giungeva su linea d’emergenza 112 la segnalazione da parte del figlio della signora, classe 1939, residente in centro ad Arezzo, circa una possibile truffa subita poco prima dalla madre ad opera di due soggetti q ualificatisi come sedicenti carabinieri e giunti a casa della donna per prelevare denaro contante e monili in oro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Paghi le multe o suo nipote finisce in carcere”. Anziana truffata in pieno centro, arrestati due partenopei

