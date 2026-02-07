Questa mattina a Benevento sono emersi episodi gravi avvenuti all’interno di un asilo. Le maestre avrebbero legato i bambini alle sedie e li avrebbero insultati, creando un clima di paura e tensione tra i piccoli. Alcuni genitori hanno raccontato di aver scoperto che i loro figli erano stati costretti a restare fermi su sedie e passeggini, con comportamenti che nulla hanno a che fare con un ambiente educativo. La polizia ha avviato un’indagine per chiarire quanto accaduto e valutare eventuali responsabilità.

Tempo di lettura: 3 minuti Botte, insulti e bambini costretti a rimanere fermi su sedie e passeggini. Sono queste alcune delle violenze emerse in un asilo nido di Benevento a seguito delle indagini condotte dai carabinieri e coordinate dalla Procura sannita. Per i fatti contestati risultano indagate cinque persone: tre religiose – due originarie del Madagascar di 34 e 59 anni e la madre superiora, una filippina di 60 anni – e due insegnanti beneventane di 55 e 36 anni. Nei loro confronti il gip Roberto Nuzzo ha disposto la misura cautelare del divieto di dimora nel comune di Benevento, nell’ambito dell’inchiesta sui presunti maltrattamenti avvenuti nella struttura per l’infanzia gestita da una congregazione religiosa. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Legati alle sedie e insultati: così le maestre trattavano i bimbi all’asilo di Benevento

Approfondimenti su Benevento Asilo

Questa mattina a Benevento sono state denunciate cinque maestre di un asilo di suore.

Cinque maestre sono state messe sotto indagine dopo che alcuni bambini sono stati trovati legati e picchiati all’asilo nido di Benevento.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Benevento Asilo

Argomenti discussi: Benevento, bimbi legati e picchiati all'asilo: indagate cinque maestre. Tre sono suore; Bambini legati alle sedie, insultati e picchiati nell’asilo degli orrori: 5 indagate, ci sono anche 3 suore; Anziani legati alle sedie a rotelle e costretti al letto tra l'urina: Se te la fai sotto sono affari tuoi; Orrore all’asilo nido: bimbi picchiati e legati alle sedie.

Bimbi picchiati e legati alle sedie all’asilo nido: orrore in Italia. Si coprivano il volto quando le vedevanoUn presunto caso di gravi maltrattamenti su bambini è emerso a Benevento, dove la Procura della Repubblica di Benevento, insieme ai Carabinieri del comando ... thesocialpost.it

Bambini legati alle sedie, insultati e picchiati nell’asilo degli orrori: 5 indagate, ci sono anche 3 suoreCinque persone sono gravemente indiziate, in concorso tra loro, di maltrattamenti ai danni di minori. E’ il risvolto di un’inchiesta della Procura, che ha portato all’esecuzione di un’ordinanza da par ... ilsannioquotidiano.it

I piccoli, di età compresa tra i 10 mesi e 3 anni, sono stati anche legati a sedie e passeggini facebook

Bimbi picchiati e legati alle sedie con i vestiti, le telecamere hanno rivelato la violenza in un asilo. #DentrolaNotizia x.com