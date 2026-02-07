Strade dissestate rifiuti e manutenzione assente Degrado dovunque e totale abbandono

Le strade sono piene di buche e rifiuti, e la manutenzione sembra un ricordo lontano. La città sta cadendo a pezzi, abbandonata a se stessa, senza interventi concreti da tempo. La situazione peggiora giorno dopo giorno e i cittadini si sentono sempre più lasciati soli.

Una città lasciata a se stessa, dove il tempo sembra essersi fermato e il degrado continua a crescere nell’indifferenza generale. È l’immagine che emerge da San Marco Evangelista, al centro di una dura presa di posizione degli attivisti del Movimento 5 Stelle, che denunciano una situazione.🔗 Leggi su Casertanews.it

Le condizioni delle strade comunali sono motivo di preoccupazione, con molte arterie come via Brandoli e via Due Madonne che, a causa di ghiaccio e pioggia, risultano danneggiate e potenzialmente pericolose.

Strade dissestate, rifiuti e manutenzione assente. Degrado dovunque e totale abbandonoGli attivisti del Movimento 5 Stelle puntano il dito contro l’inerzia amministrativa e chiedono interventi immediati al Commissario Prefettizio ... casertanews.it

Torre Annunziata, strade ko e progetti in stallo. L'opposizione chiama in causa i dirigenti: 'Amate di più questa città'L'appello del consigliere di opposizione Salvatore Monaco: 'Basta immobilismo'. La risposta di Cuccurullo: 'Condiviso, servono soluzioni concrete' ... lostrillone.tv

Strade colabrodo a Firenze e dintorni. STRADE DISSESTATE: Via Brigate Partigiane ad Antella, nel comune di Bagno a Ripoli. La pioggia incessante di questi giorni ha accelerato il decorso di decomposizione di molte strade. Le segnaliamo per allertar facebook