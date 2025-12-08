Petizione dei cittadini della Valserra | Strade dissestate e invase dalla vegetazione Frazioni in completo abbandono da anni GALLERIA FOTOGRAFICA
Una petizione popolare, con oltre duecento firme, è stata presentata per richiamare l’attenzione del Comune di Terni sul grave stato di degrado delle principali arterie della Valserra: Strada dei Venti e Strada di Vallenocchie, entrambe appartenenti alla SP67. Due vie che collegano diverse. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
Scopri altri approfondimenti
La Voce dei Cittadini Ascoltata: La Mobilità Sostenibile è nel DUP 2026-2028! ? L'Amministrazione Comunale di Virle Piemonte ha risposto ufficialmente alla petizione promossa dal gruppo spontaneo "Volevi la Bici - Virle Sostenibile", accogliendo l'iniziati - facebook.com Vai su Facebook