Stipendio dicembre e tredicesima docenti e ATA importo visibile su NoIPA

E' visibile nell'area riservata di NoiPA l'importo dello stipendio del mese di dicembre per docenti e ATA con contratto a tempo indeterminato o determinato al 31 agosto o 30 giugno. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Posizioni economiche ATA, prova finale a dicembre 2025 per la graduatoria. Quale aumento di stipendio [LO SPECIALE] Vai su X

Stipendio, tredicesima docenti e ATA 2025: come si calcola, quando arriva - Nel mese di dicembre, i docenti e il personale ATA con contratto a tempo indeterminato, così come i supplenti con incarico fino al 30 giugno o al 31 agosto, ricevono la tredicesima mensilità. Come scrive orizzontescuola.it

