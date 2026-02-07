La promessa tradita di Stellantis e Mercedes | La gigafactory in Italia non si farà Sindacati in allarme per lo stabilimento di Termoli

La promessa di realizzare una gigafactory a Termoli si rivela falsa. Le aziende hanno annunciato che il progetto in Italia non partirà, lasciando i sindacati in allarme. Lo stabilimento di Termoli, che doveva creare nuovi posti di lavoro, resterà fermo. La notizia circolava da tempo, ma ora è ufficiale. I lavoratori e le istituzioni locali temono le conseguenze di questa scelta.

Non si può certo definire un fulmine a ciel sereno, ma non per questo la notizia è meno importante: la gigafactory di Termoli, in Abruzzo, non si farà. La decisione è stata ufficializzata proprio nelle scorse ore dalla direzione di Acc – la joint venture tra Stellantis, Mercedes-Benz e TotalEnergies – e conferma i peggiori timori dei sindacati. «Nell’ambito della nostra riorganizzazione industriale, non si prevede che saranno soddisfatti i prerequisiti per riavviare i progetti di Acc in Germania e in Italia, che sono in standby ormai da maggio 2024», si legge in un comunicato di Acc. Il tonfo di Stellantis e il progetto saltato.🔗 Leggi su Open.online

Approfondimenti su Stellantis Mercedes

Il consorzio Acc ha deciso di fermare il progetto della gigafactory di batterie a Termoli.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Stellantis Mercedes

Argomenti discussi: Negli Usa 200 mila operai in meno: la promessa tradita dei dazi; Olimpiadi, promessa tradita sul Made in Italy. Scomparsi 175.000 piatti italiani, catering affidato alla Slovenia; Gastroenterologia del Santa Croce trasferita a Pesaro. Il sindaco Serfilippi: Spostamento temporaneo; Bitcoin, anatomia di un crollo. La crisi di liquidità e il ruolo di Trump, balene, Etf e miner.

La promessa tradita di Stellantis e Mercedes: «La gigafactory in Italia non si farà». Sindacati in allarme per lo stabilimento di TermoliLa Uil chiede un incontro urgente al gruppo guidato da Filosa, che assicura: «Pronti a garantire il futuro dell'impianto» ... open.online

Negli Usa 200 mila operai in meno: la promessa tradita dei daziMolti fattori concorrono a rendere difficile la rinascita del «made in Usa»: il protezionismo democratico dei sussidi e quello dei dazi di Trump non hanno funzionato ... corriere.it

Il titolo Stellantis è appena crollato in borsa: -23%. Questo (anche) perché nel 2026 non verrà pagato il dividendo. https://auto.everyeye.it/notizie/stellantis-frenareelettrico-costato-22-miliardi-crolla-borsa-858043.htmlutm_medium=Social&utm_source=Face facebook

Stellantis manda in fumo promesse, dignità dei lavoratori e indotto. Ma i dividendi per gli azionisti restano miliardari, e il conto lo paga lo Stato a botte di ammortizzatori sociali. Ho detto a Urso che non ce ne facciamo nulla di un Ministro che fa il notaio dei licen x.com