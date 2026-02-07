Stellantis crolla | l’elettrico costa 22 miliardi

La Borsa ha subito un tonfo forte: Stellantis ha perso il 24% in una sola giornata, cancellando 6 miliardi di capitalizzazione. Il motivo principale sono i costi elevati legati alla nuova strategia sul green, che ha fatto aumentare gli oneri di circa 22 miliardi. La decisione di puntare sull’elettrico si rivela più costosa del previsto, e ora il mercato reagisce in modo negativo.

Il gruppo perde il 24% in una sola seduta e brucia 6 miliardi di capitalizzazione per i maxi oneri dovuti al cambio di strategia sul green. Lo stop ai dividendi è una brutta tegola anche per Jaki che negli ultimi anni con Exor aveva portato a casa 2 miliardi. Il venerdì nero di Stellantis è tutto in due numeri: -24% in Borsa e 6 miliardi di euro bruciati in una sola seduta. Ma il fatto che l’indice generale di Piazza Affari abbia comunque chiuso invariato è il segno di quanto l’ex Fiat conti ormai poco in Italia. Ad affondare il titolo sono stati i conti del secondo semestre 2025, i costi straordinari per ripensare tutta la strategia sui motori elettrici, la sospensione del dividendo per il 2026 e la mancanza di un aumento di capitale, sostituito da un bond ibrido da 5 miliardi. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Stellantis crolla: l’elettrico costa 22 miliardi Approfondimenti su Stellantis Elettrico Stellantis crolla in Borsa (-23%), dividendo sospeso: l’elettrico costa 22 miliardi nel 2025 La Borsa ha punito duramente Stellantis, che ha perso il 23% del suo valore. Stellantis: cambio di rotta sull’elettrico costa 22 miliardi. Stop ai dividendi. Il titolo crolla Stellantis mette in discussione il suo futuro nel mercato dell’auto elettrica. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Il fallimento dell’auto elettrica costa a Stellantis 22 MILIARDI... Ultime notizie su Stellantis Elettrico Argomenti discussi: Il cambio di rotta sull'elettrico costa 22 miliardi nel 2025: stop al dividendo nel 2026 e il titolo di Stellantis crolla in Borsa; Stellantis crolla in Borsa, 22,2 miliardi di oneri per il cambio strategia sull’elettrico; Stellantis, parla il ceo Filosa dopo il crollo in borsa: abbiamo sopravvalutato l'auto elettrica, ora pulizia nel bilancio; Stellantis, la sterzata sull’elettrico costa 22 miliardi nel 2025: stop al dividendo. Il titolo sfiora il -30% a Piazza Affari. Stellantis, la svolta sull'elettrico pesa 22 miliardiCosta più di 22 miliardi la svolta sull'elettrico di Stellantis che per tornare a crescere punta su una nuova strategia più consona ai desideri di chi compra un'automobile. ansa.it Stellantis crolla in Borsa, 22,2 miliardi di oneri per il cambio strategia sull’elettricoLeggi su Sky TG24 l'articolo Stellantis crolla in Borsa, 22,2 miliardi di oneri per il cambio strategia sull’elettrico ... tg24.sky.it La scommessa di Stellantis sui veicoli elettrici è stata un errore da 20 miliardi di dollari. Crolla il titolo in borsa. x.com Il titolo Stellantis è appena crollato in borsa: -23%. Questo (anche) perché nel 2026 non verrà pagato il dividendo. https://auto.everyeye.it/notizie/stellantis-frenareelettrico-costato-22-miliardi-crolla-borsa-858043.htmlutm_medium=Social&utm_source=Face facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.