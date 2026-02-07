Stellantis | cambio di rotta sull’elettrico costa 22 miliardi Stop ai dividendi Il titolo crolla

Stellantis mette in discussione il suo futuro nel mercato dell’auto elettrica. La casa automobilistica ha annunciato un maxi-onere da 22 miliardi di euro legato a un cambio di strategia. L’obiettivo di puntare meno sull’elettrico e più sui motori tradizionali ha fatto crollare il titolo in Borsa. La decisione comporta pesanti perdite previste tra i 19 e i 21 miliardi nel secondo semestre del 2025 e l’interruzione dei dividendi per il 2026. Gli investitori sono preoccupati e reagiscono con una forte discesa

ROMA – Crolla il titolo Stellantis. Motivo? Un maxi-onere da 22,2 miliardi di euro, dovuto al cambio di strategia sullo sviluppo futuro della gamma elettrica, che comporta perdite stimate tra i 19 e 21 miliardi nel bilancio del secondo semestre 2025, ma soprattutto lo stop alla distribuzione di dividendi per il 2026. I pesanti costi della revisione delle proprie operazioni annunciata da Stellantis, in un cambio di passo ritenuto necessario "per riposizionare l'azienda in funzione delle effettive preferenze dei suoi clienti", ma che scatena forti ripercussioni sul comportamento degli azionisti. Si tratta di cambiamenti "decisivi per la nostra crescita nei prossimi tempi", sottolinea l'ad di Stellantis, Antonio Filosa, dicendosi comunque "ottimista per il futuro" e in particolare per il 2026, "anno in cui torneremo alla redditività".

