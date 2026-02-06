Stellantis annuncia un investimento da 22 miliardi di euro nel 2025 per la sua strategia elettrica. La decisione fa crollare il titolo in Borsa e porta il gruppo a sospendere il dividendo. Gli investitori reagiscono male alla notizia di una spesa così grande e all’assenza di dividendi, che potrebbe indicare una fase di forte trasformazione.

Stellantis non fa prezzo a Piazza Affari dopo che il gruppo automobilistico ha annunciato un cambio di strategia sull’elettrico con 22 miliardi di euro, in oneri, nel 2025. La sterzata ha provocato una perdita nel secondo semestre tra i 19 e i 21 miliardi di euro, accompagnata dalla sospensione del dividendo nel 2026 e dall’emissione di 5 miliardi di bond ibridi perpetui non convertibili. Il titolo, che non riesce a scambiare in avvio di contrattazioni, è stato travolto dalle vendite a Piazza Affari, dopo l’annuncio del cambio di rotta, cedendo il 14,4%. Il costo del cambio di strategia sull’elettrico: 22,5 miliardi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Stellantis, la sterzata sull’elettrico costa 22 miliardi nel 2025: stop al dividendo e titolo giù a Piazza affari

Stellantis prevede di affrontare oneri per 22,2 miliardi di euro entro il 2025, in vista di una nuova strategia sull’elettrico.

