Stefano Accorsi pazzo di Salerno | il jogging sul lungomare infiamma i social
I social sono esplosi dopo aver visto Stefano Accorsi correre sul lungomare di Salerno. I passanti hanno riconosciuto l’attore mentre faceva jogging lungo la spiaggia, con il mare che fa da sfondo. La scena ha fatto il giro del web, con commenti e foto condivise in fretta. Accorsi, che ha scelto di allenarsi in strada, ha attirato l’attenzione di tutti, tra curiosità e affetto.
Chi passeggiava ieri mattina sul lungomare di Salerno potrebbe aver incrociato uno dei volti più amati del cinema italiano, impegnato a macinare chilometri con il mare sullo sfondo. Stiamo parlando di Stefano Accorsi. L'attore, infatti, ha deciso di godersi le bellezze della città campana nel.🔗 Leggi su Salernotoday.it
Approfondimenti su Salerno Lungomare
Stefano Accorsi a Salerno con "Nessuno": il viaggio di Ulisse al Teatro Verdi
Questa sera a Salerno Stefano Accorsi porta in scena “Nessuno – Le avventure di Ulisse” al Teatro Verdi.
Accoltellamento sul lungomare di Salerno: arrestato un 20enne, il Prefetto incrementa i controlli
Ultime notizie su Salerno Lungomare
Argomenti discussi: Stefano Accorsi: Il mio Ulisse è personaggio universale.
Crisi di mezza età? Mi sono sempre tenuto in forma, ma per Muccino si è trattato di trasformarmi. Non sono un ‘perennial': così Stefano AccorsiL'attore 54enne racconta come ha perso 10kg e aumentato la massa muscolare per interpretare il suo ruolo in Le cose non dette ... ilfattoquotidiano.it
Stefano Accorsi sulla trasformazione fisica per il film di Muccino: i kg persi, l’allenamento e il coffee timeL'attore Stefano Accorsi si trasforma per il film di Muccino 'Le cose non dette' tra allenamenti all'alba, dieta e un fisico scolpito che non passa inosservato ... fanpage.it
Stefano Accorsi pubblica su Instagram un video dal lungomare di Salerno durante la sua visita per lo spettacolo “Nessuno – Le avventure di Ulisse” @stefano.accorsi facebook
Miriam Leone sulle scene di sesso: "Con Stefano Accorsi litigammo per girarne una. Per gli uomini è più imbarazzante" x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.