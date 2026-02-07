Stefano Accorsi pazzo di Salerno | il jogging sul lungomare infiamma i social

I social sono esplosi dopo aver visto Stefano Accorsi correre sul lungomare di Salerno. I passanti hanno riconosciuto l’attore mentre faceva jogging lungo la spiaggia, con il mare che fa da sfondo. La scena ha fatto il giro del web, con commenti e foto condivise in fretta. Accorsi, che ha scelto di allenarsi in strada, ha attirato l’attenzione di tutti, tra curiosità e affetto.

Chi passeggiava ieri mattina sul lungomare di Salerno potrebbe aver incrociato uno dei volti più amati del cinema italiano, impegnato a macinare chilometri con il mare sullo sfondo. Stiamo parlando di Stefano Accorsi. L'attore, infatti, ha deciso di godersi le bellezze della città campana nel.

