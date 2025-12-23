Accoltellamento sul lungomare di Salerno | arrestato un 20enne il Prefetto incrementa i controlli
E' stato messo in manette il presunto aggressore che, all'alba di oggi, sul lungomare Trieste, avrebbe accoltellato il 40enne salernitano attualmente ricoverato in gravi condizioni al Ruggi. I carabinieri della Compagnia di Salerno guidati dal Comandante Antonio Corvino hanno acciuffato in tempi.
