Il primo giorno delle Olimpiadi a Bologna è iniziato con il caos sui binari. Nei pressi della stazione Bologna Centrale alcuni cavi sono stati tranciati, provocando sospensioni e ritardi sui treni. La polizia ha anche trovato un ordigno che ora viene esaminato dagli artificieri. La situazione resta sotto controllo, ma il traffico ferroviario è ancora fortemente rallentato.

Nei pressi della stazione ferroviaria di Bologna Centrale sono stati tranciati alcuni cavi che hanno causato sospensioni e rallentamenti sul nodo bolognese. Sono in corso accertamenti sull’accaduto al fine di comprendere quali siano le responsabilità. Sul posto sono intervenuti esperti della Polfer e della Digos. L’ipotesi principale è che si tratti di un atto di natura dolosa, forse un sabotaggio anarchico-antagonista. Al momento, però, non vi sono certezze e le indagini proseguono in tutte le direzioni. Le ripercussioni dell’atto sono tragiche. I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali al momento possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 90 minuti e i Regionali possono subire limitazioni di percorso o cancellazioni. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Bologna, caos treni nel primo giorno di Olimpiadi: tranciati alcuni cavi e trovato un ordigno

La circolazione dei treni a Bologna è andata in tilt questa mattina.

La circolazione dei treni a Bologna è tornata a rallentare questa mattina dopo che alcuni cavi vicino alla stazione sono stati tranciati.

