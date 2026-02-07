Stasera in campo a Cento per tirarsi subito su il morale

Da ilrestodelcarlino.it 7 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Stasera i giocatori scendono in campo a Cento per cercare di risollevarsi. Dopo le ultime sconfitte, l’obiettivo è riaccendere la speranza e tornare a credere in sé stessi. La squadra ha bisogno di un risultato positivo per riprendere fiducia e affrontare con nuova energia le prossime sfide.

Adesso la cosa più importante, in mezzo a questa tempesta, è mantenere saldo l’aspetto morale della truppa. Spiro Leka, come Ulisse, deve mettere la cera nelle orecchie dei suoi giocatori e legarli all’albero maestro perché non ascoltino le sirene che cantano che ormai la promozione diretta è andata a causa del ribaltone in classifica subìto. Nella domenica in cui Brindisi resterà al palo perché senza un avversario contro cui giocare, conquistare i due punti a Cento consentirebbe intanto di riprendere le distanze almeno da una delle formazioni che beneficieranno di un regolamento assurdo. "Stando ai risultati, Cento si trova in un momento negativo ma è comunque squadra viva, reduce da una prestazione importante a Forlì - avverte Leka mettendo il focus sulla partita odierna -. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

stasera in campo a cento per tirarsi subito su il morale

© Ilrestodelcarlino.it - Stasera in campo a Cento per tirarsi subito su il morale

Approfondimenti su Cento Tempesta

Verso le elezioni nell’Agrigentino, Cacciatore (Pd): "Al lavoro per il campo largo e questione morale prioritaria"

In vista delle prossime elezioni nell’Agrigentino, il Partito Democratico si impegna a rafforzare l’unità interna, puntando su un progetto condiviso che includa il campo largo e la priorità della questione morale.

Cento, parla il coach. "Sella, devi tornare a divertirti in campo»

Domani a Forlì, Cento torna in campo per una partita importante.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Arafta | 21–40. Bölüm | Tam Bölüm Derlemesi | Kesintisiz zle @araftadizisi

Video Arafta | 21–40. Bölüm | Tam Bölüm Derlemesi | Kesintisiz ?zle ?@araftadizisi

Ultime notizie su Cento Tempesta

Argomenti discussi: Stasera in campo a Cento per tirarsi subito su il morale; Coppa Lombardia, stasera in campo le formazioni di Prima e Seconda Categoria. Ecco il programma di Ottavi e Sedicesimi di Finale; Coppa Italia 2026, stasera in campo Atalanta-Juventus; Champions League: Atalanta, Inter e Juventus vanno ai playoff. Napoli eliminato.

stasera in campo aAtalanta-Juventus stasera in TV: dove vederla, formazioni e chi passa il turno di Coppa ItaliaDopo il successo dell'Inter sul Torino, i quarti di finale della Coppa Italia Frecciarossa proseguono oggi, giovedì 5 febbraio, con uno dei match più attesi della stagione: la sfida tra l'Atalanta di ... msn.com

stasera in campo aCoppa Italia 2026, stasera in campo Atalanta-Juventus(LaPresse) - L'Atalanta ospita la Juventus per i quarti di Coppa Italia. Dopo la vittoria ieri sera dell'Inter contro il Torino, la Dea accoglie ... stream24.ilsole24ore.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.