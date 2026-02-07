Stasera in campo a Cento per tirarsi subito su il morale

Stasera i giocatori scendono in campo a Cento per cercare di risollevarsi. Dopo le ultime sconfitte, l’obiettivo è riaccendere la speranza e tornare a credere in sé stessi. La squadra ha bisogno di un risultato positivo per riprendere fiducia e affrontare con nuova energia le prossime sfide.

Adesso la cosa più importante, in mezzo a questa tempesta, è mantenere saldo l'aspetto morale della truppa. Spiro Leka, come Ulisse, deve mettere la cera nelle orecchie dei suoi giocatori e legarli all'albero maestro perché non ascoltino le sirene che cantano che ormai la promozione diretta è andata a causa del ribaltone in classifica subìto. Nella domenica in cui Brindisi resterà al palo perché senza un avversario contro cui giocare, conquistare i due punti a Cento consentirebbe intanto di riprendere le distanze almeno da una delle formazioni che beneficieranno di un regolamento assurdo. "Stando ai risultati, Cento si trova in un momento negativo ma è comunque squadra viva, reduce da una prestazione importante a Forlì - avverte Leka mettendo il focus sulla partita odierna -.

