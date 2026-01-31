cento parla il coach sella devi tornare a divertirti in campo

Domani a Forlì, Cento torna in campo per una partita importante. Coach Di Paolantonio ha parlato chiaramente: “Sella, devi tornare a divertirti in campo”. Si aspetta una gara combattuta e carica di tensione, ma il tecnico vuole vedere i suoi giocatori più motivati e meno ansiosi. La squadra si sta preparando con intensità, sperando di invertire il trend e portare a casa il risultato.

In vista del delicato scontro diretto di domani a Forlì, coach Di Paolantonio ha risposto alle domande sulla preparazione della partita. Come procedono i recuperi di Devoe e Tiberti? "Gabe si sta allenando regolarmente, da giovedì ha iniziato a spingere un po’ di più; Tiberti, come avevo già detto, è in preparazione, ci vorrà un po’ di tempo ma anche lui sta lavorando normalmente". Cosa la spaventa di più di Forlì? Una reazione al campionato al di sotto delle loro aspettative o il roster esperto e di qualità? "Se guardiamo gli altri roster, dobbiamo essere spaventati ogni domenica, perché tutti i roster e tutti gli staff sono migliori del nostro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Dopo la sconfitta contro Urania Milano, il gm Renato Nicolai ha commentato il momento della Sella Cento, evidenziando come, nonostante le difficoltà legate agli infortuni e al periodo complicato, il bilancio complessivo rimanga positivo.

Cento, the coach speaks. Sella, you have to get back to enjoying yourself on the pitch.Ahead of tomorrow's delicate matchup in Forlì, coach Di Paolantonio answered questions about his preparations for ... sport.quotidiano.net

