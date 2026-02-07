La Russia ha bloccato l’accesso a Starlink lungo il confine, rendendo più difficile per i militari usare la connessione satellitare. Questo intervento potrebbe influenzare le operazioni sul campo e modificare gli equilibri in guerra. La decisione arriva in un momento in cui la trasmissione di dati e comunicazioni diventa sempre più strategica.

L’idea che la connettività satellitare possa incidere direttamente sul ritmo delle operazioni militari torna al centro della guerra in Ucraina. Nelle ultime settimane, Kiev ha denunciato l’uso illecito di terminali Starlink da parte delle forze russe (sia al fronte sia su piattaforme d’attacco, inclusi droni) e ha avviato con SpaceX una stretta tecnica per limitare l’operatività ai soli dispositivi autorizzati. Secondo le autorità ucraine, i primi effetti sarebbero già visibili: senza Starlink, la capacità russa di coordinare reparti e guidare sistemi senza pilota “sembra rallentare” lungo alcuni tratti della linea di contatto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Starlink “negato” ai russi: il blocco lungo il confine e l'impatto sulla guerra

Musk ha spento i terminali Starlink usati dai soldati russi in Ucraina.

