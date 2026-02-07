Stankovic sentite il DS | Ho trovato strano che l’Inter non lo abbia ripreso subito Sarebbe una sorpresa…

L’ex calciatore e attuale allenatore del Lucerna, Dejan Stankovic, si è espresso sulla mancata ripresa da parte dell’Inter, sua vecchia squadra. Il DS del club svizzero ha commentato che gli è sembrato strano che i nerazzurri non abbiano affrettato a riacquisirlo, considerando la sorpresa che rappresenterebbe questa decisione. La situazione resta aperta e nessuna comunicazione ufficiale arriva dall’Inter.

Inter News 24 Stankovic non è stato ancora ripreso dall’Inter, a commentare ciò è stato il direttore sportivo del Lucerna, ex club del serbo. Remo Myer, direttore sportivo del Lucerna, dove ha giocato Stankovic prima del Club Brugge, ha parlato a HLN del centrocampista e della sua maturità e di quello che dovrebbe fare l’Inter con lui: MOLTO MATURO – «Raramente ho visto la gratitudine di Aleksandar. Per la sua età, è così maturo. È incredibile. Un esempio per molti: come scende in campo ogni giorno. Con così tanta grinta, così tanta voglia di migliorare». QUALCHE DIFFICOLTA’ – « È così lucido e acuto. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Stankovic, sentite il DS: «Ho trovato strano che l’Inter non lo abbia ripreso subito. Sarebbe una sorpresa…» Approfondimenti su Stankovic Inter Fiorello a La Pennicanza, Lino Guanciale a sorpresa: “Grazie che te lo sei ripreso” Martedì sera Fiorello e Fabrizio Biggio hanno portato in scena una puntata di La Pennicanza piena di colpi di scena. Bruno Fernandes, dopo le accuse non sarebbe una sorpresa se lo United lo cacciasse in estate (Telegraph) Bruno Fernandes, capitano del Manchester United, ha recentemente espresso parole considerate “scioccanti e inopportune” dal Telegraph, aprendo una crisi interna nel club. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. «Le sue potenzialità stanno emergendo partita dopo partita. » Questo vale soprattutto per Stankovic, che a soli 21 anni sta già facendo vedere di che pasta è fatto nel campionato belga. Non è ancora il momento per parlare di un ritorno immediato all’Inter, ma i facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.