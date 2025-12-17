Bruno Fernandes, capitano del Manchester United, ha recentemente espresso parole considerate “scioccanti e inopportune” dal Telegraph, aprendo una crisi interna nel club. Le sue dichiarazioni hanno sollevato molteplici interrogativi sul suo futuro e sul rapporto con la squadra, alimentando voci di un possibile addio in estate.

© Ilnapolista.it - Bruno Fernandes, dopo le accuse non sarebbe una sorpresa se lo United lo cacciasse in estate (Telegraph)

Le parole di Bruno Fernandes sono, per il Telegraph, “scioccanti e inopportune”. Perché nel suo atto d’accusa al Manchester United il capitano apre una crisi profonda, “investe i suoi compagni di squadra e, cosa ancora più significativa, il club. O meglio, coloro che sono alla guida dello United – la Ineos di Sir Jim Ratcliffe. Le sue critiche non potrebbero essere più fulgide. Non nel linguaggio, ma nelle implicazioni”. Per il Telegraph nell’intervista “ci sono tre commenti esplosivi”. Quando dice che “i soldi sono più importanti di qualsiasi altra cosa” per chi ora gestisce lo United. Quando ribadisce la sua posizione insinuando che “la lealtà non è più considerata come una volta” e accusa persino la dirigenza di non aver avuto il “coraggio” di affrontare l’allenatore Ruben Amorim, che si era opposto alla sua vendita in Arabia Saudita e voleva che Fernandes restasse. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

