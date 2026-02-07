Sposato con donna di famiglia colpita da misure patrimoniali niente porto d’armi | il Tar ribalta tutto

Il Tribunale Amministrativo ha deciso che il rinnovo del porto d’armi non può essere negato solo perché si ha un legame di parentela con qualcuno soggetto a misure patrimoniali. La sentenza mette fine a un caso in cui un uomo, sposato con una donna coinvolta in questioni patrimoniali, aveva visto rigettare la richiesta di rinnovo. Ora, il Tar chiarisce che il rapporto di parentela da solo non può essere motivo di esclusione.

Non può essere negato il rinnovo del porto d'armi sulla sola base dei rapporti di parentela acquisita. È il principio affermato dal Tar Sicilia che ha annullato il decreto con cui era stata respinta la richiesta di rinnovo della licenza per uso sportivo a un cittadino dell'Agrigentino.

