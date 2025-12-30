Arabia Saudita bombe su un porto in Yemen | colpita nave con carico di armi

L’Arabia Saudita ha condotto un bombardamento sulla città portuale di Mukalla, in Yemen, il 30 dicembre. L’attacco ha colpito una nave con un carico di armi e mezzi militari destinati alle forze separatiste locali, provenienti dagli Emirati Arabi Uniti. La vicenda evidenzia le tensioni e il coinvolgimento internazionale nel conflitto yemenita, con conseguenze sulla stabilità della regione.

L’ Arabia Saudita ha bombardato, martedì 30 dicembre, la città portuale yemenita di Mukalla dopo l’arrivo di quello che è stato definito un carico di armi e mezzi da combattimento destinato alle forze separatiste locali proveniente dagli Emirati Arabi Uniti. Un comunicato militare diffuso dall’agenzia di stampa statale saudita ha annunciato gli attacchi che, secondo quanto riportato, sono stati sferrati dopo l’arrivo di navi provenienti da Fujairah, una città portuale sulla costa orientale degli Emirati Arabi Uniti. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Arabia Saudita, bombe su un porto in Yemen: colpita nave con carico di armi Leggi anche: Altissima tensione in Yemen: bombe saudite su un carico d’armi emiratino per i secessionisti del Sud Leggi anche: Yemen, colpita nave nel Golfo di Aden La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Arabia Saudita, bombe su porto in Yemen: colpita nave con carico di armi. L'Arabia Saudita lancia bombe su un porto in Yemen, i media: «Colpita una nave con un carico di armi» | Il video - la città portuale yemenita di Mukalla dopo l'arrivo di quello che è stato definito un carico di armi e mezzi da combattimento des ... msn.com

Arabia Saudita, bombe su porto in Yemen: colpita nave con carico di armi - (LaPresse) L'Arabia Saudita ha bombardato martedì 30 dicembre la città portuale yemenita di Mukalla dopo l'arrivo di quello che è stato definito ... stream24.ilsole24ore.com

Yemen, coalizione saudita bombarda navi provenienti dagli Emirati: scontro Riad-Abu Dhabi - Il governo riconosciuto da al Alimi dichiara lo stato di emergenza e annulla ... avvenire.it

