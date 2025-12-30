Arabia Saudita bombe su un porto in Yemen | colpita nave con carico di armi

L’Arabia Saudita ha condotto un bombardamento sulla città portuale di Mukalla, in Yemen, il 30 dicembre. L’attacco ha colpito una nave con un carico di armi e mezzi militari destinati alle forze separatiste locali, provenienti dagli Emirati Arabi Uniti. La vicenda evidenzia le tensioni e il coinvolgimento internazionale nel conflitto yemenita, con conseguenze sulla stabilità della regione.

L’ Arabia Saudita ha bombardato, martedì 30 dicembre, la città portuale yemenita di Mukalla dopo l’arrivo di quello che è stato definito un carico di armi e mezzi da combattimento destinato alle forze separatiste locali proveniente dagli Emirati Arabi Uniti. Un comunicato militare diffuso dall’agenzia di stampa statale saudita ha annunciato gli attacchi che, secondo quanto riportato, sono stati sferrati dopo l’arrivo di navi provenienti da Fujairah, una città portuale sulla costa orientale degli Emirati Arabi Uniti. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

