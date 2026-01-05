L’arrivo della Befana a Napoli rappresenta una tradizione radicata nel tempo, caratterizzata da usanze e simboli che affondano le radici nella cultura locale. Tra calze piene di dolci, eventi popolari e rituali antichi, questa festività conclude il periodo natalizio con un’atmosfera di semplicità e rispetto per le tradizioni. Un momento di condivisione che unisce le famiglie e celebra il folklore partenopeo.

La Befana a Napoli: tra calze piene di dolci e tradizioni senza tempo. A Napoli, l’Epifania non è solo la chiusura delle feste natalizie, ma un vero e proprio evento che unisce magia, folklore e tradizione. La Befana, figura leggendaria del folklore italiano, arriva ogni 6 gennaio portando doni ai bambini. ma anche qualche “monito” sotto forma di carbone dolce per chi è stato birichino. La Befana a Napoli: una figura amata e temuta. Secondo la tradizione, la Befana è una vecchietta dall’aspetto un po’ burbero, vestita di stracci, che vola a cavallo della sua scopa per consegnare regali. A Napoli, la sua immagine è strettamente legata al Natale partenopeo, e la città celebra l’Epifania con mercatini, bancarelle e manifestazioni popolari. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - L’arrivo della Befana a Napoli: tra folklore, dolci e tradizioni antiche

Leggi anche: Ad Albaredo per San Marco la Festa della Befana tra tradizioni, storie e comunità

Leggi anche: Tradizioni popolari e folklore, è salentino il nuovo presidente regionale della Fitp

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Befana 2026 ad Angri: folklore, musica e memoria con O’ Revotapopolo - La storica sfilata torna a colorare la città doriana: tre giorni di eventi tra tradizione popolare, spettacolo e una mostra fotografica che racconta 93 anni di storia ... agro24.it